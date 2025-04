Creche municipal realiza oficina sobre autismo e reforça compromisso com a inclusão

Secretaria Municipal de Educação (Semed), realizou, na tarde desta sexta-feira, 4/4, o 2º Workshop com o tema “Autismo é preciso conhecer para incluir”, na creche municipal Tude Moutinho, localizada no bairro Cidade de Deus, zona Norte. A atividade contou com cerca de 40 pessoas entre pais, mães e responsáveis.





O evento é voltado a conscientização do Transtorno do Espectro Autista (TEA), e a ideia, segundo a gestora da unidade de ensino, Simone Silva Conceição, é propor trocas de experiências entre os pais de alunos que têm filhos do espectro, bem como trazer informações pertinentes sobre a causa autista, tanto aos responsáveis quanto aos próprios docentes da unidade de ensino.

“Estamos fazendo este workshop para falar da questão do autismo, sobre a inclusão destas pessoas. Trouxemos mães atípicas para fazer relatos, vamos fazer momentos para falar sobre a alimentação de crianças atípicas, além de outras propostas que serão trabalhadas somente com os professores, como por exemplo, o manejo de comportamentos”, destacou a gestora.

Durante a atividade, questões como formas de inclusão para crianças autistas, como lidar como uma criança autista em casa, meios para melhor incluir essa criança no ambiente escolar e familiar, foram abordadas. Além disso, profissionais da área da nutrição, especialista em educação infantil, psicóloga infantil, especialista em transtorno do neurodesenvolvimento e técnicas das Normas Operacionais Básicas (NOBs) participaram da atividade para tratar de pontos específicos e importantes sobre autismo.

A creche Tude Moutinho, atende atualmente, 16 crianças com TEA, em diferentes idades e até níveis de autismo. A unidade tem um quadro de profissionais especializados na área do autismo. Um dos participantes do workshop foi o autônomo Daniel Mesquita, pai do pequeno Bryan Mesquita, de 3 anos, aluno do maternal 3 e diagnosticado com 2 anos de idade com grau 2 de autismo.

Segundo Daniel, eventos como este são bons, para trazer esclarecimentos aos pais que não conhecem a verdadeira concepção do autismo e, principalmente, é importante para quebrar paradigmas e acabar com o preconceito sobre o espectro autista.

“Traz esclarecimentos a nós pais, ainda mais, pais de primeira viagem. E serve, principalmente, na minha visão, para acabar com preconceitos sobre o TEA por falta de conhecimento. Além disso, serve para sabermos de fato o que é autismo, porque o pai que não tiver conhecimento pode achar que os sintomas do autismo podem estar relacionados a manha, birra de criança, chatice, enfim, e não nada a ver com isso”, frisou.

Todos os anos a creche Tude Moutinho realiza eventos específicos para tratar sobre o autismo, ressaltando a troca de experiências, o conhecimento e o fortalecimento da inclusão, dentro e fora da unidade de ensino.