Criminoso armado com faca assalta mercadinho no Petrópolis

Um mercadinho localizado no bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus, foi alvo de um assalto na terça-feira (26). O crime foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento e mostra o momento em que o criminoso, armado com uma faca, anuncia o roubo.





De acordo com informações, o homem entrou no comércio como se fosse cliente, chegou a pegar um produto em uma das prateleiras e se dirigiu ao caixa. No momento em que aparentava realizar o pagamento, ele sacou uma arma branca e anunciou o assalto.

O suspeito levou cerca de R$ 300 em dinheiro e o celular da balconista que estava atendendo no momento. Após o crime, ele fugiu e ainda não foi localizado.

As imagens de segurança já estão em posse da Polícia Civil, que investiga o caso. Quem tiver informações sobre a identidade ou paradeiro do suspeito pode realizar denúncia anônima pelo número 181. A polícia garante o sigilo total do denunciante.

Por Correio da Amazônia