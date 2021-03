Cursos da Seas e do Cetam iniciam no dia 22 na modalidade remota

O Governo do Amazonas, por meio do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) e da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), iniciam no dia 22 deste mês os cursos de qualificação profissional em Manaus. Como medida de prevenção ao contágio da Covid-19, as aulas acontecerão na modalidade remota (virtual).

Os cursos terão aulas inteiramente on-line, nos três turnos (manhã, tarde e noite). As atividades são organizadas por coordenadores e instrutores dos seis Centros Estaduais de Convivência da Família e do Centro Estadual de Convivência do Idoso (Ceci), que são administrados pela Seas; e do Centro Cultural Aníbal Beça, além das três unidades próprias do Cetam.

Inscrições – Os interessados em uma vaga deverão acessar o edital no endereço https://cursos.cetam.am.gov.br e conferir a lista completa dos cursos, vagas e pré-requisitos exigidos. As inscrições começaram na segunda-feira (08/03).

Vagas e cursos – Ao todo, serão 6.120 vagas, distribuídas entre 42 cursos diversos. O processo de inscrição será exclusivamente on-line, das 8h às 17h, ou antes desse horário, caso todas as vagas oferecidas tenham sido preenchidas.

Dentre os cursos oferecidos, os mais destacados são: Agente de Inspeção da Qualidade; Informática Avançada – PowerPoint; Conferente de Mercadorias; Auxiliar de Contabilidade; Assistente de Vendas; Informática Básica; Marketing Digital nas Mídias Sociais; Recepcionista; Libras; Cerimonialista; entre outros.

De acordo com a coordenadora do projeto Rede de Proteção Social Básica da Seas, Ítala Rodrigues, estes cursos têm a finalidade de promover oficinas para estimular o conhecimento e o empreendedorismo neste período de pandemia.

“Os cursos do Cetam são importantes para qualificar os usuários e ampliar a renda econômica dos usuários em situação de vulnerabilidade social afetados pela pandemia, com vistas à inserção no mercado de trabalho e/ou empreender em seu próprio negócio”, explicou Ítala.

Documentação e início dos cursos – Após realização da inscrição eletrônica, o candidato irá receber e-mail confirmando a vaga e com as orientações e prazos para o envio dos documentos à unidade para a qual se candidatou ao curso. As aulas têm início previsto no dia 22 de março.