David Almeida destaca pavimentação de vias e a entrega do ‘Distrito Turístico’

O prefeito de Manaus, David Almeida, participou, na manhã desta quarta-feira, 30/6, de forma virtual, da 298ª reunião ordinária do Conselho de Administração da Suframa (CAS), onde enfatizou o trabalho da gestão municipal em parceria com a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), a fim de proporcionar melhorias para a capital amazonense, como a pavimentação das vias, revitalização do Distrito Industrial e a entrega do “Distrito Turístico”.

“A obra de recuperação do Distrito Industrial se dá por meio de um convênio que o governo federal fez com a Suframa o qual a prefeitura está executando. Desde 2007, a obra está em andamento; cujos trabalhos tenho ido todas as semanas fiscalizar, em seis meses de gestão. Entregaremos, em pouco mais de 40 dias, o primeiro e o terceiro lote, já o segundo lote, que é um pouco mais trabalhoso, não passa de 70 dias”, enfatizou o prefeito David Almeida.

O chefe do Executivo municipal assegurou que, em menos de três meses, as obras do Distrito estarão concluídas, com a pavimentação das ruas, revitalização e paisagismo, embelezamento da área com um portal de entrada, recuperação do calçadão da Suframa, criação do Museu da Zona Franca, que está incluído no programa “Mais Manaus”. “O Distrito vai ganhar uma série de benefícios que configuram o ‘Distrito Turístico’ e tornarão nossa cidade de primeiro mundo, da porta das fábricas para fora, porque ela já é de primeiro mundo da porta das fábricas para dentro”, destacou.

O programa “Mais Manaus”, lançado pelo prefeito David Almeida no dia 17 de junho, contempla a construção do Museu da Zona Franca de Manaus, a revitalização urbanística do Polo Industrial, com ações de paisagismo e urbanismo e outros projetos artísticos que tornarão o espaço um importante centro turístico.

O prefeito destacou, ainda, os projetos da Prefeitura de Manaus para o Distrito Industrial, com instalações referentes à infraestrutura e à limpeza urbana, para garantir a manutenção dos espaços.

“A prefeitura está fazendo, em parceria com as empresas do Distrito, a revitalização paisagística dos canteiros centrais e áreas ao redor das fábricas. Temos todo um projeto, inclusive iremos instalar em uma área cedida pelo general Algacir Polsin (superintendente da Suframa) estruturas da prefeitura, de infraestrutura e de limpeza urbana, dentro do Distrito Industrial. A gestão municipal está trabalhando lado a lado com a Zona Franca de Manaus, queremos ser parceiros, por isso vamos colocar também ciclovia e iluminação a LED, trazendo melhores condições para as empresas que estão vindo para cá, e para a nossa população que passa e trabalha no local”, mencionou o prefeito.

O superintendente da Suframa, general Algacir Polsin, destacou a importância do trabalho realizado em parceria com a Prefeitura de Manaus. “Reconheço o trabalho de todos nossos servidores e as pessoas que têm trabalhado para trazer benefícios à Zona Franca de Manaus. Destaco, ainda, o trabalho de revitalização do Distrito Industrial de Manaus, que avança, significativamente, na gestão do prefeito David Almeida. Nós pretendemos entregar à população o ‘Distrito Turístico’, ou seja, um conjunto de melhorias, a fim de tornar o Distrito Industrial, ponto turístico da cidade. Para isso, é fundamental a parceria com a Prefeitura de Manaus”, afirmou o general Polsin.

Finalizando a participação na reunião, o prefeito David Almeida voltou a reforçar a importância do modelo econômico e de preservação ambiental, que é a Zona Franca de Manaus. “A Zona Franca é o maior modelo de desenvolvimento econômico e preservação ambiental do mundo. Nós temos 97% da nossa floresta preservada no Amazonas, somos exemplo para o Brasil e o mundo em questão de preservação ambiental, em função desse modelo, que é o Polo Industrial, e é dessa forma que a Prefeitura olha para cá, queremos ser os facilitadores dos investimentos, trazendo mais oportunidades de emprego e renda para nossa cidade”.

Além do prefeito David Almeida e do superintendente da Suframa, participaram da reunião conselheiros e representantes de prefeituras; o prefeito de Boa Vista, Arthur Henrique Machado; o senador da República Plínio Valério; o deputado federal José Ricardo Wendling; e o secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, Carlos Alexandre da Costa, que elogiou o trabalho desenvolvido pela gestão David Almeida. “Parabenizo o senhor, prefeito, pelo trabalho pela região, pelo povo, e pela geração de emprego, melhoria da cidade e do ambiente de negócio”, enfatizou.