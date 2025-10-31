David Almeida entrega Centro Pop, Casa de Passagem e Cads em Manaus

Em uma das maiores entregas sociais da atual gestão, o prefeito de Manaus, David Almeida, inaugurou, nesta quinta-feira, 30/10, três novos equipamentos voltados à assistência e acolhimento de pessoas em situação de rua: o Centro Pop, a Casa de Passagem Padre Orlando Barbosa e o Centro de Atendimento e Desenvolvimento Social (Cads). Localizados na avenida Joaquim Nabuco, no centro histórico da capital, os espaços integram o programa “Manaus por Você”, coordenado pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), e marcam um novo capítulo na política pública de proteção social do município.





“Cuidar das pessoas é uma das funções mais nobres de uma gestão. Hoje, Manaus dá um passo histórico para resgatar a dignidade de quem mais precisa. Aqui, cada pessoa em situação de rua terá um espaço digno, com alimentação, higiene, atendimento social, educação e saúde. Estamos estendendo o braço do poder público a quem muitas vezes foi esquecido pela sociedade”, afirmou o prefeito David Almeida.

O Centro Pop funcionará como porta de entrada da rede municipal, oferecendo atendimento humanizado, alimentação, espaço para higiene pessoal, lavanderia e acompanhamento técnico. Já a Casa de Passagem Padre Orlando Barbosa, com 745 metros quadrados, funcionará 24 horas por dia, ampliando a capacidade de acolhimento para até 80 pessoas por dia, entre homens, mulheres e famílias.

O Cads, por sua vez, reunirá serviços intersetoriais em parceria com o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM), Sine Manaus, a Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), universidades e o Sistema S, promovendo acesso à educação, capacitação, saúde e empregabilidade, um modelo inédito no país.

Transformação social

Os três equipamentos formam um núcleo integrado de serviços voltados à assistência social. O secretário da Semasc, Saullo Vianna, destacou o caráter inovador e transformador da entrega. “O que estamos fazendo aqui é pioneiro no Brasil. É um espaço integrado onde as pessoas terão educação, saúde, qualificação e oportunidade de sair da rua. Se conseguirmos transformar a vida de uma pessoa, todo o investimento já terá valido a pena”, ressaltou.

O secretário também anunciou a ampliação do atendimento diário. “Com essa entrega, dobramos a capacidade do Centro Pop. Saímos de 50 para 100 pessoas atendidas por dia e, na Casa de Passagem, passamos de 40 para 80. Isso é cuidar de gente, isso é legado”.

O vereador João Paulo Janjão também destacou o impacto da iniciativa. “Todas as obras são importantes, mas nenhuma é mais valiosa do que aquela que leva dignidade. Este é um dia histórico. Não é só uma obra, é um legado que vai transformar vidas todos os dias”, afirmou.

Durante o evento, o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL Manaus), Ralph Assayag, exaltou a sensibilidade social da gestão. “Hoje, eu vejo um prefeito que pensa em todos. As pessoas que estavam nas ruas agora têm um lugar digno. O mais simples está sendo acolhido em um espaço fantástico. Manaus tem um prefeito que está fazendo história”, disse.

Acolhimento

Para uma das pessoas em situação de rua, de 42 anos, que foi contemplada e teve a identidade preservada, a entrega representa uma “luz no final do túnel”. “A gente se sente gente de novo. Ouvi o prefeito dizer que tem um lugar para tomar banho, comer, dormir e conversar com alguém que vai escutar nós e tentar nos ajudar. Antes eu dormia na calçada, agora eu vou ter onde recomeçar. É como se tivessem devolvido o meu nome e a minha esperança”, afirmou.

Um comerciante da região central, que preferiu não se identificar, avaliou a ação como positiva e disse que espera que as famílias voltem a frequentar o centro da cidade.

Trabalho conjunto

Ao encerrar a solenidade, David Almeida reforçou o compromisso da prefeitura com as pessoas em situação de vulnerabilidade, convidando a sociedade civil e instituições religiosas a se somarem ao esforço de transformação social.

A entrega do Centro Pop, da Casa de Passagem Padre Orlando Barbosa e do Cads consolida a rede de acolhimento social da Prefeitura de Manaus, reforçando o compromisso da gestão do prefeito David Almeida com uma cidade mais humana, inclusiva e solidária, onde o cuidado com as pessoas está no centro das políticas públicas.