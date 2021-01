David Almeida recepciona 108 médicos enviados pelo Ministério da Saúde

Em 29 dias à frente do Executivo municipal e não medindo esforços para combater os casos de Covid-19 na capital, o prefeito de Manaus, David Almeida, recepcionou nesta sexta-feira, 15 dos 108 médicos enviados pelo governo federal, para reforçar o atendimento nas unidades de saúde da cidade.

David também anunciou o credenciamento, pelo Ministério da Saúde, de mais 27 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), para o atendimento exclusivo de síndromes gripais e Covid-19.

Os profissionais enviados para reforçar o quadro da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) foram selecionados por meio do programa Mais Médicos pelo Brasil, do governo federal, e ficarão à disposição do município por 12 meses.

A recepção aconteceu no auditório Isabel Victoria de Mattos Pereira do Carmo Ribeiro, localizado na sede da Prefeitura de Manaus, na Compensa, zona Oeste, e contou com a presença do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello; do secretário de Atenção Primária, Raphael Parente; do assessor especial do ministério, Airton Cascavel; e da titular da Semsa, Shádia Fraxe.

Com o novo quantitativo de médicos e o aumento no repasse para Manaus do piso da atenção básica do Sistema Único de Saúde (SUS), saindo de R$ 190 milhões para R$ 380 milhões – acordado na última semana após reunião entre o prefeito e representantes do governo federal -, o Ministério da Saúde também confirmou o credenciamento de 180 Agentes Comunitários de Saúde (ACS), 40 equipes de saúde família e três equipes de saúde bucal, que estarão à disposição da Semsa.

Reconhecimento

Durante a cerimônia, as ações que vêm sendo adotadas pela Prefeitura de Manaus nos 29 dias de gestão do prefeito David Almeida, durante o combate à Covid-19 foram elogiadas pelo Ministério da Saúde. O secretário de Atenção Primária, Raphael Parente, destacou que nas primeiras visitas realizadas no início do mês às UBSs, era possível ver a deficiência no atendimento, fato que não foi encontrado nas últimas fiscalizações realizadas pela equipe do governo federal.

O ministro Eduardo Pazuello também elogiou os esforços promovidos pelo prefeito David Almeida. Ele ressaltou a dificuldade logística enfrentada pelo Estado e afirmou que é necessário conscientizar a população da necessidade de buscar atendimento em uma UBS, logo após o surgimento dos primeiros sintomas.