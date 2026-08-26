David diz não acreditar nas últimas pesquisas e cita resultado de 2024 e o ‘data povo’ de 2026

O candidato ao Governo do Amazonas David Almeida (Avante) colocou em dúvida, nesta quarta-feira (26) e disse que não ia questionar os números apresentados pelas últimas pesquisas eleitorais divulgadas no Estado, mas existia algo de muito errado nos índices apresentados.

Durante transmissão ao vivo pelas redes sociais, David afirmou que não pretende atacar os institutos responsáveis pelos levantamentos, mas deixou claro que não acredita que os percentuais divulgados estejam refletindo o cenário que sua campanha observa nas ruas e em pesquisas de consumo interno.





Data Povo

Segundo ele, existe uma discrepância entre os números publicados, os levantamentos internos das campanhas e aquilo que classificou como “data povo”, a percepção obtida diretamente nas ruas, durante caminhadas, reuniões e eventos políticos.

David lembra eleição de 2024

Para sustentar sua desconfiança, David recorreu à eleição municipal de Manaus em 2024. Naquela disputa, o então candidato à prefeitura de Manaus também criticou levantamentos eleitorais que, segundo sua avaliação, apresentavam uma realidade diferente daquela que acabou aparecendo nas urnas.

O resultado oficial mostrou David Almeida em primeiro lugar no primeiro turno, com 354.596 votos, ou 32,16% dos votos válidos. Capitão Alberto Neto ficou em segundo, com 24,94%, garantindo a outra vaga no segundo turno.

Na ocasião, David chegou a criticar institutos que apontavam Roberto Cidade como presença praticamente certa no segundo turno. Cidade acabou terminando a eleição em quarto lugar, enquanto David avançou para a disputa final.

No segundo turno, David Almeida foi reeleito prefeito de Manaus com 576.171 votos, equivalentes a 54,59% dos votos válidos, contra 45,41% de Capitão Alberto Neto.

Cautela e caldo de galinha

É justamente essa experiência que o candidato agora utiliza para justificar sua cautela com os números divulgados na eleição estadual. “Cautela e caldo de galinha não faz mal a ninguém”, pontua ele.

Pesquisas atuais mostram cenário difícil

A manifestação ocorre após uma sequência de levantamentos que colocam David atrás dos principais adversários na corrida pelo Governo do Amazonas.

A Quaest divulgada nesta semana mostrou Omar Aziz com 26%, Roberto Cidade com 18%, Maria do Carmo com 16% e David Almeida com 15%. Cidade, Maria e David aparecem tecnicamente empatados dentro da margem de erro de três pontos percentuais.

David, porém, sustenta que as pesquisas internas de sua campanha apresentam números diferentes e que a receptividade encontrada nas ruas não corresponderia à posição mostrada nos levantamentos públicos.

Os dados dessas pesquisas internas, no entanto, não foram apresentados publicamente, o que impede uma comparação técnica entre os levantamentos.

Termômetro político

Da mesma forma, a percepção das ruas, o chamado “data povo”, pode funcionar como termômetro político, mas não substitui pesquisa com metodologia estatística.

Ainda assim, o argumento de David acrescenta um componente importante à disputa: ele aposta que 2026 poderá repetir, em alguma medida, aquilo que afirma ter vivido em 2024, pesquisas apontando um cenário e as urnas apresentando outro.

A diferença é que, desta vez, a corrida é estadual e ainda há mais de um mês de campanha pela frente.

Por enquanto, David deixa seu recado: não ataca os institutos, mas também não compra os números. Entre as pesquisas publicadas, os levantamentos internos e o “data povo”, prefere esperar a resposta das urnas.