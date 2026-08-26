Justiça Itinerante estará presente em 11 municípios do Amazonas

O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (AM/RR) realizará atendimentos em 13 municípios ao longo do mês de setembro, sendo 11 localidades no estado do Amazonas e duas em Roraima. A iniciativa, organizada pela Corregedoria Regional do TRT-11, integra a política de interiorização dos serviços da Justiça do Trabalho, com o objetivo de ampliar o acesso da população aos direitos trabalhistas em regiões distantes das sedes das Varas do Trabalho.

Durante as ações, equipes do TRT-11 estarão disponíveis para orientar e esclarecer dúvidas sobre direitos trabalhistas, verificar a situação de processos em andamento, ingressar com ações na Justiça do Trabalho e realizar atermações, serviço que permite o início de processos trabalhistas sem a necessidade de advogado.





As atividades da Justiça Itinerante incluem atermações e audiências, conforme a programação da unidade responsável. Em algumas localidades, a ação contará com a presença de magistrados, possibilitando atendimento direto à população e reforçando a presença institucional da Justiça do Trabalho nas comunidades atendidas.

Confira a programação no Amazonas:

Boa Vista do Ramos

Atendimento: 01/09/2026

Local: Cartório Eleitoral de Boa Vista do Ramos

Unidade responsável: Vara do Trabalho de Parintins

Codajás

Atendimento: 09 e 10/09/2026

Local: Fórum de Justiça

Unidade responsável: Vara do Trabalho de Coari

Autazes

Atendimento: 09/09/2026

Local: Fórum de Justiça

Unidade responsável: Vara do Trabalho de Manacapuru

Urucurituba

Atendimento: 15/09/2026

Local: Fórum de Justiça

Unidade responsável: Vara do Trabalho de Itacoatiara

Careiro Castanho

Atendimento: 16/09/2026

Local: Fórum de Justiça

Unidade responsável: Vara do Trabalho de Manacapuru

Santa Isabel do Rio Negro

Atendimento: 14 a 18/09/2026

Local: Fórum de Justiça

Unidade responsável: Vara do Trabalho de Presidente Figueiredo

Careiro da Várzea

Atendimento: 18 e 19/09/2026

Local: Fórum de Justiça

Unidade responsável: Vara do Trabalho de Manacapuru

Maués

Atendimento: 21 a 24/09/2026

Local: Fórum de Justiça

Unidade responsável: Vara do Trabalho de Parintins

Manicoré

Atendimento: 22 e 23/09/2026

Local: Fórum de Justiça

Unidade responsável: Vara do Trabalho de Humaitá

Apuí

Atendimento: 29 e 30/09/2026

Local: Fórum de Justiça

Unidade responsável: Vara do Trabalho de Humaitá

Novo Airão

Atendimento: 30/09/2026 e 01/10/2026

Local: Fórum de Justiça

Unidade responsável: Vara do Trabalho de Manacapuru

Como ser atendido

Para receber atendimento, o interessado deve comparecer ao local indicado, nas datas programadas, em horário das 7h30 às 14h30, portando os seguintes documentos: Cadastro de Pessoas Física (CPF), Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Carteira de Identidade (RG) e o Número de Inscrição do Trabalhador (NIT), que pode ser substituído pelo número do PIS.

Não é necessário estar acompanhado de advogado para ajuizar reclamação trabalhista. Caso já possua advogado, a parte poderá comparecer acompanhada do profissional. Também não é necessário fazer agendamento prévio.

A Justiça Itinerante é uma das principais iniciativas do TRT-11 para garantir que trabalhadores e empregadores tenham acesso aos serviços da Justiça do Trabalho mesmo em regiões de difícil deslocamento, fortalecendo a cidadania e ampliando o alcance da prestação jurisdicional nos estados do Amazonas e de Roraima.