Avalanche na fronteira entre Nepal e Tibete deixa 160 mortos e 844 desaparecidos

Uma avalanche repentina na fronteira entre Nepal e Tibete deixou 160 mortos e 844 desaparecidos nesta quarta-feira (26), segundo dados divulgados até o meio-dia.

Vídeos mostram uma onda de lama destruindo pontes, casas e parte do porto de Gyirong, no Tibete, além de atingir vilas e áreas turísticas no Nepal.





Entre os desaparecidos estão 384 viajantes, sendo 341 estrangeiros. O Itamaraty ainda não havia informado se havia brasileiros entre eles.

A tragédia atingiu Syabrubesi, ponto de partida da trilha de Langtang, e áreas usadas por peregrinos que viajam ao Kailash Mansarovar.

As autoridades suspeitam que um terremoto de magnitude 4,4, registrado minutos antes, possa ter provocado o desastre. Especialistas também investigam a possibilidade de um rompimento de lago glaciar (GLOF), fenômeno ao qual a região é especialmente vulnerável devido ao rápido derretimento das geleiras.

Inundações e deslizamentos são comuns durante a monção, entre junho e setembro. O vale do rio Bhote Koshi, por exemplo, já sofreu um GLOF em julho de 2025, deixando 17 desaparecidos.

No Nepal, o distrito de Rasuwa foi fortemente destruído. No Tibete, um deslizamento atingiu uma passagem entre os dois países e deixou vários desaparecidos, incluindo oito sul-coreanos que trabalhavam em uma usina hidrelétrica.

Policiais e militares participam das buscas. O Exército nepalês informou ter resgatado 88 pessoas.