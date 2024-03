Desenvolvimento Emocional: atleta do Pelci dribla crises de ansiedade por meio do esporte

O Governo do Amazonas, por meio do Programa Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci), vem se destacando como uma ferramenta social para atletas que buscam no esporte melhoria de vida. Atleta da modalidade de futebol de campo, no núcleo do Estádio Ismael Benigno, Maria Vitória, de 11 anos, era uma criança muito agitada, com aspectos de nervosismo e ansiedade, e agora, têm tido melhoras significativas por meio da atividade esportiva.





Pai da atleta, Marcelo Massulo, ressaltou a importância das atividades esportivas na melhora de humor da filha. “Antes da chegada do Pelci ela era uma criança ansiosa, não dormia bem, tinha muitas limitações sociais. Com o futebol a ansiedade dela passou, hoje ela é mais tranquila, tem paciência, tem melhorado muito em casa e na escola. Como pai fico muito feliz com o desenvolvimento dela”, comentou.

Três vezes na semana, com uma hora de treino, a atleta mirim se destaca pela melhora da lateralidade, coordenação motora e foco no aprendizado. “Eu gosto muito de estar aqui no Pelci, de treinar futebol e meu maior sonho é jogar na Arena da Amazonia”, comemorou Maria Vitória.

O treinador de futebol do Pelci, Fábio Gomes, destacou os benefícios da atividade esportiva para a juventude. “O futebol é uma porta de entrada para a criança ter uma melhor interação social, melhora a coordenação motora e cognitiva. A Vitória era uma atleta que não conseguia desenvolver interação social, pouco a pouco ela foi mostrando ótimos resultados”, disse.

Hoje, o programa do Governo do Amazonas conta com mais de 62 núcleos em Manaus, incluindo também os estádios de futebol Carlos Zamith e Oswaldo Frota, promovendo qualidade de vida e combatendo o sedentarismo na vida da juventude.