Detento com tornozeleira é preso por esfrega partes íntimas em criança no Aleixo

MANAUS – Um detento do regime semi-aberto, foi preso na noite de quarta-feira, (16), na Avenida André Araújo, bairro Aleixo, zona Centro-Sul de Manaus, após esfregar seu órgão genital em uma adolescente de apenas 12 anos.

O fato aconteceu dentro do transporte coletivo que estava trafegando na via sentido centro bairro. A jovem estava em pé no corredor e a mãe sentada. A mãe percebeu que sua filha estava incomodada com algo e conseguiu ver pelo vidro da janela do ônibus, o detento esfregando suas partes íntimas no corpo da criança.

A mãe começou a gritar e o acusado acabou sendo linchado e colocado para fora do ônibus onde foi preso. O caso foi apresentado na Delegacia Especializada em Proteção a Criança e ao Adolescente, (DEPCA).

Por Correio da Amazônia