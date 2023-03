Dono de oficina morre ao ser esmagado por caminhão na Avenida das Flores

Na tarde desta segunda-feira, (6), um motociclista identificado como Adriano Castro de Arruda, de 34 anos, morreu esmagado por um caminhão cegonha após atingir a traseira de um veículo modelo gol cinza.

Adriano após atingir a traseira do veículo na avenida das Flores, bairro Nova Cidade, zona Norte de Manaus, ainda tentou se levantar mas foi violentamente pelo caminhão vindo a morrer na hora.

Familiares estiveram no local onde bastante abalados não quiseram falar com equipes de imprensa que estavam no local cobrindo o fato. O corpo de Adriano foi levado para o IML.

Por – Correio da Amazônia