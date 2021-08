Durante assalto empresário é morto no Armando Mendes

MANAUS – Por volta das 22hs00min, um empresário identificado como Marcos Rolim de Menezes, 27 anos, foi assassinado com dois disparos de arma de fogo na região do pescoço. O fato aconteceu na noite de quarta-feira, (18), no momento em que o mesmo se preparava para fechar seu estabelecimento.

Quando o mesmo se preparava para fechar as portas, um homem armado se aproximou da vítima e anunciou um assalto. Marcos segundo informações repassadas por funcionários, acabou reagindo onde foi baleado. Amigos e funcionários socorreram a vítima mais infelizmente o mesmo já deu entrada sem vida no hospital João Lúcio. O atirador fugiu do local.

Parentes, amigos e familiares, estiveram na unidade de saúde onde informaram que Marcos não fazia mal a ninguém e que irá fazer muita falta. O corpo foi recolhido para o Instituto Médico Legal, (IML). A polícia deve investigar o caso.

Texto: Correio da Amazônia