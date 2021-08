Empresa vai receber R$7 milhões para asfaltar ruas já asfaltadas em Itacoatiara

Ruas já pavimentas em Itacoatiara (a 175 quilômetros de Manaus) receberão novamente o serviço. A nova pavimentação vai tirar pouco mais de R$ 7,3 milhões dos cofres da cidade.

O montante será pago para a empresa Costaplan Construções LTDA, que já responde a alguns processos judiciais por supostas fraudes em contratos com outros municípios. O acordo foi firmado por meio de licitação.

Os serviços de pavimentação foram feitos pela empresa Estrela Guia Engenharia no ano passado. No entanto, de acordo com a prefeitura, a pavimentação não foi bem feita, sendo necessário reparo no serviço.

As obras deverão ser feitas em até 180 dias.