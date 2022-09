Empresário é sequestrado, faz Pix de R$ 10 mil e acaba assassinado

Um empresário foi executado após cair em golpe do amor e fazer um Pix no valor máximo diário liberado em sua conta, cerca de R$ 10 mil. O caso ocorreu em São Paulo, na última quinta-feira (1°). O corpo do empresário Fábio Miori foi encontrado em uma região de mata no extremo norte de São Paulo, na tarde desta segunda-feira (5).

Um morador caminhava por uma trilha, quando se deparou com a vítima, de 40 anos, na Rua Iracema, no bairro Anhanguera, por volta das 13h30. Então, a Polícia Militar foi acionada.

De acordo com o delegado Paulo Pilz, da Divisão de Antissequestro, provavelmente o empresário foi executado no mesmo dia em que foi arrebatado em razão do estado de decomposição do corpo – que também apresenta marcas de violência.

Os criminosos fizeram uma transferência via Pix no valor de R$ 9.999, que era o limite estabelecido pelo banco, na própria quinta-feira. Ainda segundo o delegado, a vítima também estava sem a aliança e o tênis.

Inicialmente, a Polícia Civil investigava o caso como um sequestro por meio de aplicativo de relacionamento. Entretanto, devido às circunstâncias da morte do empresário, a linha de execução também está sendo apurada.

Até o momento, não há informações sobre os autores do crime nem a motivação.

Sequestro

Fábio Miori era dono de uma empresa de máquinas de embalagens e saiu do empreendimento, por volta das 15h, quando foi abordado por suspeitos.

A partir deste horário, ele não respondeu mais as mensagens enviadas por familiares e amigos. Em entrevista à Record TV, o irmão da vítima contou que uma quantia de dinheiro foi retirada da conta bancária da empresa de Fábio, por volta das 19h.

Cerca de seis horas após o sequestro, o carro da vítima, modelo Honda Civic, foi encontrado totalmente queimado na Rua Francisco Alves, no bairro Vila Jaraguá, que fica a cerca de 2 quilômetros do local onde o corpo foi encontrado.

