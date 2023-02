Empresário mata ex-namorada e seu atual a tiros em Coari – VEJA VÍDEO

AMAZONAS – Um empresário que até o momento não teve seu nome divulgado, foi preso no domingo, (12), durante um bloco de carnaval que ocorreria no município de Coari, interior do Amazonas.

O mesmo ao avistar sua ex-companheira com outro homem, puxou uma arma de fogo e deu início aos disparos contra a mulher e seu atual namorado, ambos morreram na hora e ainda no local.

Em vídeo é possível ver o momento em que o atirador é preso em flagrante. A polícia conseguiu identificar, que uma lancha iria ser utilizada para fuga e também foi apreendida. O caso deve ser investigado pela delegacia do município. Veja vídeo.

Por Correio da Amazônia