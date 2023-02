Jogador de futsal do Corinthians está entre vítimas de acidente em SP

Um jogador de futsal da base do Corinthians está entre as quatro pessoas que morreram após um motorista embriagado capotar o carro no Socorro, na zona sul de São Paulo, na manhã deste domingo (12). Outras três vítimas ficaram feridas.

De acordo com a Polícia Civil, as sete pessoas estavam dentro de um Honda/CR-V, da cor prata, quando o condutor perdeu o controle da direção e capotou o veículo na avenida Guarapiranga, altura do número 1.791, por volta das 7h05.

Duas mulheres e um adolescente, de 16 anos, tiveram a morte confirmada ainda no local. Uma terceira mulher, de 40 anos, chegou a ser encaminhada ao pronto-socorro do Hospital M’Boi Mirim, mas morreu na unidade.

O menor de idade é Yago Rafhael da Silva Alves, jogador da equipe sub-17 de futsal do Corinthians. O clube paulista emitiu uma nota de pesar pela morte do jovem atleta e afirmou que se solidariza com a família.

Um homem, com múltiplas escoriações e traumatismo craniano, e um adolescente, de 17 anos, também com múltiplas escoriações e traumatismo craniano leve, foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados ao pronto-socorro do Hospital do Campo Limpo.

A última vítima foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Nove viaturas do Corpo de Bombeiros foram até o local para atender a ocorrência.

Ainda segundo a Polícia Civil, já foi confirmado que o motorista havia consumido bebida alcoólica e estava embriagado no momento do acidente. Ele foi autuado em flagrante, mas permanece internado e sem previsão de alta.

O caso foi registrado no 11º Distrito Policial, de Santo Amaro.

