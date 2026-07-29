ESQUECERAM DE MIM: rodoviários descobrem porque estão sem reajuste, sem horas extras e com salários atrasados

Os trabalhadores do sistema de transportes urbanos de Manaus protocolaram um documento de número SEI-13621.212011/2026-12, na Delegacia Regional do Trabalho (DRT-AM), endereçado à superintendente Maria Francinete Correa, exigindo que os diretores do Sindicato dos Rodoviários de Manaus protocolem no órgão quatro Convenções Coletivas de Trabalho (CCT), referentes aos anos 2023, 2024, 2025 e 2026, em caráter de urgência.

De acordo com os trabalhadores do sistema, a última Convenção de Trabalho protocolada pelo presidente pré-candidato, Givancir dos Rodoviários de Oliveira, foi em 2022, já com atraso. De lá até 2026, ele abandonou um direito conquistado por Lei e deu margem para que os empresários fizessem o que bem quisessem com os seus funcionários. Inclusive, demitir por justa causa, sem motivos para isso.





Funcionários do sistema

Sem a Convenção de Trabalho em mãos, os motoristas, cobradores e funcionários das empresas de transportes não tem como saber que tipo de acordo o presidente da categoria fez entre o Sindicato e os patrões, muito menos as conquistas anuais que eles tem direito.

Conforme disse o motorista Félix Nogueira, demitido a mando dos diretores do sindicato dos Rodoviários, essa é a única categoria do Amazonas que não sabe que tipo de acordo foi feito sobre o reajuste salarial, o que a diretoria acertou com o PATRONAL. “Os empresários do sistema tomam decisões do jeito que querem e, atrasam salários sem o sindicato se posicionar a favor dos trabalhadores”, lamentou.

É comum ver a categoria reclamando nas redes sociais e em grupos de WhatsApp, que os empresários não pagam horas extras e que demitem com justa causa sem o Sindicato defender o trabalhador. “Estão todos jogados à própria sorte. O sindicato é omisso”, comenta o motorista Felix Nogueira.

Documento protocolado na DRT-AM: