Está chegando a hora dele assumir, diz Senador sobre Hamilton Mourão

Em meio a saraivada de críticas por todos os lados, inclusive de integrantes do alto escalão do governo, ao presidente Jair Bolsonaro, a reação do senador Otto Alencar (PSD), impressionou.

Ele sugeriu em vídeo nas redes sociais, que está chegando a hora do vice de Bolçonaro assumir, que preparassem o Mourão (Hamilton Mourão, vice-presidente da República), que aquecessem o Mourão e deixassem ele governar o Brasil porque o presidente tem mostrado total incapacidade para o cargo.

A vontade do Senador Otto Alencar está virando consenso até entre os seguidores mais ferrenhos do presidente. Do Congresso Nacional às Câmaras municipais chove críticas em cima dos últimos pronunciamento de Jair Bolsonaro. As redes sociais (o terreno fértil dos bolsonaros), cresceu muito os desagravos em relação ao chefe de governo.

Leia o pronunciamento do Senador:

Assistimos com perplexidade o pronunciamento do presidente da República. Hoje ele passou todos os limites quando no pronunciamento ele quer expor as pessoas que confiam ainda nele a acreditar que o coronavírus não vai transmitir uma doença que vai ceifar vidas.

O presidente precisa ser interditado ou ser analisado, porque ele tem agido exatamente como alguém sem responsabilidade com o povo brasileiro, ou pelo Congresso Nacional ou pelos conselheiros principais, até pelo seu vice-presidente, o general Mourão, que tem responsabilidade e é um homem equilibrado.

Quem sabe não se pode já pensar em mandar aquece o Mourão, prepara o Mourão para governar o Brasil porque o presidente tem mostrado total incapacidade.