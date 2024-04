Estranho ‘Jingle disfarçado de elogio’, mais parece campanha antecipada em Rio Preto da Eva

Circula nas redes sociais de Rio Preto da Eva um ‘jingle’ que mais parece uma campanha antecipada para a pré-candidata a prefeita indicada pelo atual prefeito Anderson Sousa, nas eleições municipais de 2024.





O jingle (música), era encontrado no perfil das redes sociais do secretário de comunicação do município até a tarde de ontem (veja abaixo).

Na letra da música, existem frases sugerindo que o prefeito é “dono dos votos” é que o povo está com quem ele indicar. No caso, se indicar “poste”, os rio-pretenses votariam nele sem pestanejar.

O prefeito indicou a pré-candidata a prefeita, e no dia seguinte, foi lançada esta música (Jingle) com foto da trupe. Do outro lado, os candidatos da oposição já fizeram uma cópia do vídeo para levar ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), com denúncia de campanha antecipada.

Para o vice prefeito, Neto do Baixo Rio (MDB), a ‘musica’ está claramente pedindo votos para a candidata indicada pelo prefeito, totalmente fora de época, o que caracteriza campanha antecipada.

Propaganda antecipada pode gerar multas e até cassação. Pré-candidatos a prefeito e vereador não podem pedir votos em redes sociais ou outras mídias, alerta o político.

Escute o jingle: