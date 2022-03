Estudante vence 1º lugar em concurso de desenho de combate ao trabalho infantil

A estudante Vanessa Jhennyfer Pedrosa Lopes, da Escola Estadual Irmã Adonai Politi, localizada na zona oeste de Manaus, foi destaque no 1° Concurso Cultural do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (TRT/AM/RR) 11. Com o tema “2021: Ano Internacional para Eliminação do Trabalho Infantil”, a aluna conquistou o primeiro lugar ao criar um desenho exclusivo enfocando o combate à mão de obra infantil.

De acordo com a gestora, Maria da Conceição Saraiva, os professores trabalharam a temática do concurso por meio de pesquisas conjuntas e vídeos sobre o tema. Além disso, a escola buscou oferecer o apoio necessário, para que se obtivesse esse resultado.

“É um grande reconhecimento do trabalho dos nossos alunos, seus professores e de toda a equipe Pedagógica, mostra que nossos esforços estão sendo positivos, levantando a moral de todos”, conclui a gestora.

A professora Gilmara Pereira, que conduziu as atividades com a turma, afirma que a escola sempre buscou desenvolver habilidades para relacionar a realidade com os direitos e deveres dos alunos.

“Ter conhecimento de que nossa escola ganhou o primeiro lugar, em especial, minha aluna, me deixou muito feliz, pois, é resultado do esforço de toda a equipe escolar, e eu me sinto honrada por poder ter contribuído para o melhor desempenho dos alunos” finaliza.

A campeã do concurso, a estudante Vanessa Jhennyfer, explica que se preparou bastante com o incentivo da família e da escola. “Eu me preparei muito, desenhando dentro de casa. E eu sabia que eu iria ganhar, porque meu desenho estava muito bonito. Após o resultado a sensação está sendo ótima, e eu estou muito feliz por isso”, finalizou.

A mãe da estudante, Jucicleide Pedrosa, diz ter ficado muito feliz pela conquista da filha, e ressalta o quanto Vanessa se esforçou para ganhar e que sem o apoio da professora Gilmara Pereira, isso não seria possível. “Para mim como mãe é gratificante ver que o esforço dela fez com que ela ganhasse o primeiro lugar”, conclui.

Outros destaques – Além do primeiro lugar de Vanessa, outros alunos da rede estadual de ensino ganharam reconhecimento no concurso. O quarto lugar foi dado à estudante Maria Júlia da Silva Lima, da Escola Estadual General Sampaio. Já o décimo lugar foi dado à estudante Jordana Pires de Araújo Silva, da mesma escola.