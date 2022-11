Ex-marido de Jojo Todynho aparece e dispara contra a cantora: ‘Convivam com ela’

A separação de Jojo Todynho e Lucas Souza continua a gerar polêmicas. Depois de ter uma ficada com Liziane Gutierrez vazada e ter sido avaliado como “nota 7” pela modelo, o militar decidiu colocar a boca no trombone e publicou vídeos um tanto quanto exaltado nas redes sociais para se defender.

Lucas começou se defendendo das declarações de Liziane e, também, abordou, sem citar nomes, as críticas de MC Mirella e as acusações da influenciadora Luana Targinno, que diz ter sido convidado por um assessor do rapaz para forjar um romance para limpeza de imagem.

“Se essa mulher que eu não conheço [Luana], que nunca nem vi, que nem sigo no Instagram, tá falando isso, bota prova aí, quer biscoito, é ex de ex falando. Essa terceira pessoa, aí, inventando história em podcast, mas nem vou citar mais o nome [Liziane Gutierrez avaliou a performance sexual de Lucas em um podcast]. As pessoas são tão sujas, tão nojentas. Tô de saco cheio já, com vontade de voltar pra minha vida militar, ficar quietinho lá”, disparou.

Sobrou até para a ex-mulher. Alvo de críticas por já ter sido visto aos beijos com mulheres menos de uma semana após o término, Lucas insinuou que o relacionamento com Jojo não era dos melhores.

“Vocês não sabem de nada do que aconteceu no relacionamento. Só as duas pessoas sabem, e eu não vou mais expor sobre isso aqui. Não fiquem inventando história. Eu já expliquei, rolou uma situação decorrente de outra, relacionamento desgastou, Jojo terminou comigo e eu segui minha vida”, contou.

Lucas seguiu com os comentários sobre a funkeira. “Se vocês gostam tanto dela, sigam ela lá. Ela é uma pessoa maravilhosa, carismática, com certeza, mas convivam com ela. Vão lá, morem com ela, tenham as experiências que eu tive. Se eu tô cancelado, tô nem aí. Bola pra frente. Mas não fica inventando história, aí, povo chato, povo que fica dando hate, quer biscoito, nem conheço esse povo, nem assessor eu tenho. Que inferno!”, lamentou.

