Explosão atinge plataforma PHC-1 na Bacia de Campos; trabalhador fica ferido

Uma explosão seguida de incêndio atingiu, na manhã desta segunda-feira (21), a plataforma PHC-1, localizada na Bacia de Campos, a cerca de 130 km da costa de Macaé, no norte fluminense. A unidade, que está fora de operação desde 2020, pertence à Petrobras.





De acordo com o Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense (Sindipetro-NF), um trabalhador caiu no mar durante o incidente, mas foi resgatado com vida por uma embarcação de apoio. Ele sofreu queimaduras leves e recebeu atendimento médico. A informação foi confirmada pela Petrobras.

A estatal informou que o fogo foi controlado e que os demais 176 trabalhadores a bordo estão em segurança. Equipes consideradas não essenciais serão desembarcadas preventivamente para que a integridade da estrutura seja avaliada. Uma investigação foi aberta para apurar as causas da explosão.

Em nota, o Sindipetro-NF afirmou que embarcações de emergência foram acionadas e o escoamento de gás interrompido de forma imediata. O sindicato também voltou a denunciar o que considera um cenário de risco permanente nas unidades offshore, com falta de investimentos, precarização das condições de trabalho e ameaça constante à segurança dos trabalhadores.

Veja a íntegra da nota da Petrobras:

“A Petrobras informa a ocorrência de incêndio, já debelado, pelas equipes de emergência imediatamente acionadas, na manhã desta segunda-feira (21/04), na plataforma PCH-1 (Cherne 1), na Bacia de Campos, a cerca de 130 km da costa de Macaé, no Rio de Janeiro. A plataforma não produz petróleo desde 2020.

Durante o incidente, um trabalhador que prestava serviço para a companhia se acidentou, caiu ao mar, mas foi resgatado, recebeu atendimento em embarcação de apoio e já está em processo de desembarque aeromédico. Ele sofreu queimaduras leves e está consciente.

As pessoas que estão a bordo de PCH-1 estão bem e as equipes não essenciais serão preventivamente desembarcadas para que a integridade das instalações seja avaliada. Uma comissão será formada para apurar as causas do incidente.”

O que disse a ANP

“A ANP está acompanhando o caso junto à Petrobras, operadora da plataforma. As informações recebidas até o momento são de que houve um incêndio na plataforma e que uma pessoa foi resgatada do mar e passa bem”.

Fonte: R7