Exposição retrata enfoques da cultura amazonense por meio de recortes de jornais

Nesta quinta-feira (29/02), tem início a exposição “Memórias da Cultura do Amazonas em Recortes de Jornais”, que acontece no Hall Francisco de Queiroz da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), e segue até o dia 15 de março. A mostra é gratuita e fica disponível das 9h às 14h para a visitação do público.





A obra é resultado do trabalho manual feito por Roberto Sá, que reuniu e separou os recortes durante mais de cinquenta anos, e possui a curadoria do artista Jandr Reis. Dentro do universo de vinte mil recortes de matérias jornalísticas, foram destacadas 35 imagens, que serão distribuídas em painéis com a finalidade de resgatar e memorizar algumas nuances culturais do Amazonas.

A exposição foi dividida em cinco temáticas: história do Parlamento estadual do Amazonas, no qual o artista trabalha como gestor cultural, atividade artística no Amazonas, a luta dos povos indígenas, sociedade em geral, e a trajetória da Banda Blue Birds, na qual Roberto atua como músico.

“Roberto é um grande artista musical e bem relacionado na área política, artística e com a sociedade manauara. Foi difícil selecionar esses recortes por conta dessa volumetria de mais de cinquenta anos de recortes de jornais antigos e atuais. Mas é um trabalho lindo que retrata a sensibilidade desse grande artista musical, destacando a classe política, indígena e a sociedade amazonenses”, declarou Jandr Reis, sobre o desafio de realizar a curadoria da exposição.

O expositor Roberto Sá Gomes é formado pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam) em Gestão Cultural. É especialista em elaboração de projetos culturais pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), além de músico profissional desde os 16 anos, sendo fundador da Banda Blue Birds.