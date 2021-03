Fazenda Esperança recebe alimentos prontos da Seas

“ADS Solidária”, a Fazenda Esperança, na BR-174, recebeu alimentos prontos. Os produtos foram entregues pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas).

O programa é executado em parceria com a Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS). O objetivo é garantir a segurança alimentar e nutricional para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Nesta segunda semana de retomada do programa, 12 instituições cadastradas pelas Seas foram beneficiadas. Uma delas foi a Fazenda Esperança, na BR-174, referência no tratamento de dependentes químicos. As entregas foram realizadas pela secretária executiva da Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan), Érika Bernardes, e recebidas pelo padre Vinicius Esch Gouveia, coordenador da instituição na região Norte.

As doações à Fazenda Esperança incluíram alimentos prontos, como pães, bolos, sucos naturais, biscoitos artesanais e pé-de-moleque, tudo direto dos feirantes cadastrados nas feiras de produtos regionais da entidade.