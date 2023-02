Feiras de Produtos Regionais geram emprego e renda no Amazonas

Produtores rurais que atuam nas Feiras de Produtos Regionais da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) destacam a importância do programa para o sustento de suas famílias.

Com a estrutura mantida pelo Governo do Estado, as feiras geram emprego e renda para mais de 600 agricultores do estado, sendo 250 somente em Manaus.

De terça-feira a domingo, são realizadas dez edições na capital, em diferentes zonas da área urbana e zona rural. No interior, conforme o Departamento de Negócios Agropecuários e Pesqueiros, são 38 feiras ativas para que os trabalhadores comercializem seus produtos. Os locais são estruturados e geridos pela ADS, em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam).

Como os agricultores comercializam seus produtos diretamente ao consumidor, sem a necessidade de um atravessador, o cliente tem acesso a preços mais atrativos, produtos frescos e de qualidade, como relata o agricultor Aldenei Guedes Cortez, de 43 anos. Há seis anos, ele cultiva diversos produtos em sua propriedade, no bairro Puraquequara, e os comercializa nas feiras. Além do tradicional maracujá, Aldenei produz, ainda, mamão, banana, acerola, cupuaçu e macaxeira.

“Eu levo um pouco de tudo o que planto. E é difícil sobrar porque é uma fruta fresquinha. A feira é muito importante na minha vida. Foi muito bom para mim e para os trabalhadores”, disse Aldenei, que também destacou que sua maior alegria é quando retorna para casa com as caixas vazias por ter conseguido vender tudo.

Produtora de hortaliças que vive da agricultura familiar há oito anos com as vendas na Feira de Produtos Regionais, Débora Araújo, de 32 anos, fala um pouco sobre sua atuação no programa. “A ADS agregou na minha vida um sustento melhor para minha família e para os meus filhos. Eu só tenho a agradecer ao Governo do Estado”, disse.

Outra produtora, Damiana Nascimento Barroso, de 58 anos, cultiva couve, pimenta cheirosa, coentro, cebolinha, jerimum, tomate e limão, na zona rural. A oferta do espaço para expor seus itens na capital fez expandir a sua renda. “Abriu as portas para colocar meus produtos. Eu sou muito grata porque a ADS me deu uma oportunidade de trabalho porque lá no ramal onde eu moro ficava muito difícil para eu vender minhas coisas”, salienta.

As Feiras de Produtos Regionais movimentaram R$ 21,2 milhões em 2022, somente na capital, somando mais de 8,2 mil toneladas de produtos comercializados no ano passado. Conforme levantamento estimado, mais de 1,4 milhão de consumidores estiveram nas edições realizadas pela ADS entre janeiro e dezembro.