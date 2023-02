Guerreirinhos IEK faz último treino antes da final do ‘Peladinho’

Trabalho pesado debaixo de sol ou chuva. Essa tem sido a rotina do Guerreirinhos/IEK, que fez na tarde desta sexta-feira (24/02), na Arena Laranjeiras, o último treinamento antes da final do Peladinho 2022.

A decisão acontece neste domingo (26/02), a partir das 13h, na Arena da Amazônia, contra o Recanto da Criança.

O grupo é comandado pelos técnicos Jairo Seixas e Douglas Angiolli. Jairo chega a sua décima segunda final e o retrospecto é mais que vitorioso, com oito títulos e apenas três vice-campeonatos. Douglas ergueu a taça do Amazonense de Futsal Sub-15 pelo Unidos do Alvorada/IEK Botafogo. O trabalho desta sexta-feira teve coletivo e até cobrança de pênaltis.

“A expectativa é das melhores. A gente vem trabalhando muito, mesmo com chuva. A gente não pode parar e esperar a chuva parar porque não dá tempo. A expectativa é muito boa, estamos preparando muito bem os garotos. Treinamos todas as possibilidades, inclusive pênaltis”, disse Jairo.

Para o treinador do Guerreirinhos/IEK, a decisão de domingo será marcada pelo equilíbrio e o campeão será definido nos detalhes. Seixas cobrou empenho máximo de todos os seus atletas e respeito máximo ao adversário, que também tem tradição nas categorias de base do futebol e do futsal.

“Temos que ter respeito e humildade com o trabalho do Recanto da Criança, porque ninguém chega numa final à toa. Botamos muita fé nesse grupo, esperamos fazer um grande jogo e, se Deus quiser, sair com mais um título”, afirmou Jairo Seixas.

A união faz a força

Nesta edição do Peladinho, o Guerreirinhos fez parceria com o Instituto Erika Krauss (IEK), que é o atual campeão amazonense de futsal da categoria Sub-15 Masculino – venceu o Abílio Nery/Abrantes por 2 a 0, dia 21 de janeiro, na Arena Amadeu Teixeira. Parte do elenco reforça justamente o tricolor de Manaus, agora no futebol.

“No salão a gente é o IEK e no campo nós somos Guerreirinhos, cinco vezes campeão do Peladinho. Uma parceria que tem aproximadamente um ano. Estamos nessa final, graças a Deus, com muito trabalho e não é fácil mesmo. O pessoal só vê resultado, mas para chegar ao resultado é muito trabalho, desde os bastidores. Quero convidar a todos para essa grande festa de domingo”, disse o presidente do IEK, Kid Araújo.

Eles acreditam no esporte

Para chegar às conquistas no futsal e no futebol, o Guerreirinhos/IEK conta com as seguintes parcerias privadas: ACB Locadora de Veículos, Araújo Pratik (Fábrica de Prateleiras, Espelhos e Espelheiras), LDE-K Vidros de Segurança, Moldek (quadros para decoração) e WR (malharia).

Assessoria de Imprensa – Emanuel Mendes Siqueira