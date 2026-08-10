Festival do Mocambo encerra 21ª edição com disputa entre Espalha Emoção e Touro Branco

O 21º Festival Folclórico do Mocambo do Arari foi encerrado neste domingo (9) com a última noite de apresentações dos bumbás Espalha Emoção e Touro Branco. As duas agremiações voltaram ao Mocambódromo para fechar a programação de um dos principais eventos culturais da zona rural de Parintins.

A noite de encerramento também contou com uma programação especial em homenagem ao Dia dos Pais. Entre as ações realizadas, uma motocicleta Biz 0 km foi sorteada entre o público presente.





O prefeito de Parintins, Mateus Assayag, destacou a importância do festival para a preservação das tradições culturais e para a economia da comunidade do Mocambo do Arari.

Segundo o prefeito, o evento movimenta diferentes setores da economia local, incluindo alimentação, transporte, hospedagem e comércio ambulante.

“O povo do Mocambo trabalha, ganha dinheiro, vende as alimentações, trabalha de ambulantes, trabalha também na trajetória de transporte. Os barcos, as lanchas do Mocambo não param nesse período, casas alugadas, suítes alugadas. Então a economia do Mocambo gira, que nem gira a economia de Parintins na época do Festival”, afirmou.

Para esta edição, os investimentos da Prefeitura de Parintins chegaram a aproximadamente R$ 1 milhão. Os recursos foram destinados à estrutura, logística, serviços e apoio às agremiações e grupos folclóricos. Ao todo, R$ 147 mil foram repassados diretamente aos participantes.

Espalha Emoção apresenta “Nosso Folclore Popular”

O Boi-Bumbá Espalha Emoção abriu a última noite do festival com o tema “Nosso Folclore Popular”, destacando manifestações culturais que fazem parte da história do Mocambo do Arari.

A apresentação mostrou que a cultura popular da comunidade vai além da disputa entre os bumbás, incluindo tradições como cordões de pássaros, quadrilhas juninas, manifestações religiosas e costumes transmitidos entre gerações.

De acordo com Janice Cardoso, integrante da diretoria do Espalha Emoção, a apresentação representou também um momento de reconstrução da agremiação.

“Nós estamos colocando na arena aquilo que a gente projetou ao longo desses meses e o Boi Espalha Emoção resgata as suas tradições. A gente já deu passos muito firmes para a reconstrução do nosso boi”, afirmou.

Touro Branco encerra disputa com “Saberes Ancestrais”

Fechando a programação da 21ª edição, o Touro Branco apresentou novamente o tema “Saberes Ancestrais”, com destaque para os conhecimentos tradicionais preservados pelas comunidades ribeirinhas.

A apresentação abordou práticas transmitidas entre gerações e destacou a figura dos sacacas, homens e mulheres reconhecidos pelo conhecimento sobre ervas, banhos, garrafadas e outras práticas tradicionais utilizadas pelas comunidades.

O presidente do Touro Branco, Vinicius Costa, afirmou que a agremiação entrou na disputa com o objetivo de conquistar novamente o título.

“O Touro Branco não conquista o bicampeonato faz alguns anos, então a gente lutou para isso, preparou um espetáculo para que a gente possa conquistar. Então a expectativa é que, se Deus quiser, amanhã a gente possa se consagrar bicampeão do Festival”, declarou.

Apuração acontece nesta segunda-feira

O resultado da 21ª edição do Festival Folclórico do Mocambo do Arari será conhecido nesta segunda-feira (10), durante a apuração das notas dos jurados.

Além dos bumbás Espalha Emoção e Touro Branco, também serão avaliados os cordões de pássaros Pavão Misterioso e Jaçanã, além das quadrilhas Namorando no Arraiá e Unidos do Bairro de Lourdes.

A apuração definirá os vencedores das diferentes categorias e encerrará oficialmente mais uma edição do festival, que reúne cultura, tradição e geração de renda para moradores da zona rural de Parintins.