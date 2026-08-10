Terremoto de 7,4 chacoalha Bogotá e causa danos em cidades da Colômbia

Um terremoto de magnitude 7,4 atingiu a Colômbia nesta segunda-feira (10) e provocou danos em diferentes regiões do país. O tremor também foi sentido em Bogotá, a capital colombiana, segundo informações da Reuters.

De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o epicentro foi registrado nas proximidades de San José del Palmar, no oeste da Colômbia. O ponto fica a aproximadamente 230 quilômetros de Bogotá e a cerca de 150 quilômetros de Medellín e Cali.





A profundidade do tremor apresenta divergências entre as instituições que monitoram a atividade sísmica. O USGS estima que o terremoto tenha ocorrido a 107 quilômetros de profundidade, enquanto o Centro Sismológico Euro-Mediterrânico (ESMC) aponta aproximadamente 95 quilômetros.

O departamento de Chocó foi uma das áreas mais afetadas. A governadora Nubia Carolina Córdoba-Curi afirmou que houve “destruição significativa” e registro de pessoas feridas, mas não informou o número de vítimas.

A governadora também demonstrou preocupação com a possibilidade de novos tremores e informou que equipes estão avaliando a extensão dos danos provocados pelo terremoto.

Autoridades locais permanecem em alerta para possíveis réplicas e para novos impactos nas áreas atingidas pelo abalo sísmico.

Fonte: g1