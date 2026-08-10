Prefeitura investe R$ 943 mil e amplia apoio ao Festival Folclórico do Amazonas

Prefeitura de Manaus fortaleceu o incentivo à cultura popular ao investir R$ 943, 8 mil na realização da categoria Ouro do 68º Festival Folclórico do Amazonas. O recurso foi destinado aos seis bois-bumbás participantes da principal categoria da competição, que receberam R$ 157,3 mil, cada, para a produção de seus espetáculos.

Realizada nos dias 7 e 8 de agosto, no centro de convenções Professor Gilberto Mestrinho, o sambódromo, a categoria Ouro reuniu um grande público em duas noites de celebração da identidade amazônica, com apresentações marcadas pela criatividade, riqueza artística e pela dedicação de centenas de fazedores de cultura.





A programação contou com atuação conjunta da Prefeitura de Manaus, por meio da ManausCult, e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (SEC), consolidando mais uma edição de um dos maiores eventos culturais da região Norte e reforçando o compromisso das instituições com o fortalecimento do movimento folclórico amazonense.

O diretor-presidente da ManausCult, Márcio Braz, destacou que o investimento realizado pela prefeitura representa um incentivo direto aos artistas e às agremiações que mantêm viva a cultura popular do Amazonas.

“O festival folclórico é um patrimônio vivo da nossa gente. Cada apresentação traduz o orgulho de ser amazonense e demonstra que investir na cultura é preservar a nossa identidade, fortalecer quem produz arte e garantir que as futuras gerações continuem reconhecendo suas raízes”, destacou.

Além de fortalecer as apresentações, o investimento da prefeitura impulsiona toda a cadeia da economia criativa, beneficiando profissionais como costureiras, aderecistas, cenógrafos, artesãos, músicos, iluminadores, sonoplastas, maquiadores, coreógrafos, produtores culturais e trabalhadores envolvidos na construção dos espetáculos, além de movimentar o comércio, o turismo e gerar oportunidades de emprego e renda durante o período do festival.

O presidente do boi-bumbá Tira Prosa, Ronaldo Matos, ressaltou a importância do apoio concedido pela Prefeitura de Manaus para a realização do espetáculo.

“Somos muito gratos por toda a ajuda. O prefeito Renato Junior tem nos dado todo o apoio necessário, colocando toda a equipe técnica da ManausCult à nossa disposição. Esse incentivo fortalece o nosso trabalho e demonstra o compromisso da gestão municipal com a cultura popular”, salientou.

Durante as duas noites de programação, o público prestigiou as disputas entre quadrilhas tradicionais, quadrilhas cômicas, cirandas, danças nacionais, bois-bumbás e outras manifestações folclóricas que compõem a categoria Ouro. Com figurinos elaborados, alegorias grandiosas, coreografias e enredos inspirados na história, nas lendas e na identidade amazônica, as agremiações transformaram o sambódromo em um grande palco de celebração da cultura regional.

Reconhecida pelo elevado nível técnico de suas apresentações, a categoria Ouro evidencia o resultado de meses de preparação e do trabalho coletivo desenvolvido por centenas de artistas e brincantes, reafirmando a cultura popular como instrumento de preservação da memória, fortalecimento da identidade regional e promoção da inclusão social.

Ao investir diretamente nas agremiações folclóricas, a Prefeitura de Manaus fortalece as políticas públicas de incentivo à cultura, assegura melhores condições para a realização dos espetáculos e reafirma seu compromisso com a valorização dos fazedores de cultura, contribuindo para manter viva uma das mais importantes manifestações culturais do Amazonas.

Com o encerramento da categoria Ouro, o 68º Festival Folclórico do Amazonas reafirma sua importância como uma das maiores vitrines da cultura popular brasileira, preservando tradições, valorizando os artistas locais e fortalecendo Manaus como referência na promoção da cultura amazônica.