Fundo Amazônia será tema de encontro entre Lula e ministro da Noruega

O ministro do Clima e Meio Ambiente da Noruega, Espen Barth Eide, estará no Brasil para tratar dos investimentos no Fundo Amazônia, conforme prometido ainda no ano passado após a vitória de Lula da Silva (PT). A chegada do ministro está prevista para quarta-feira (22), em Brasília.

O Fundo Amazônia foi suspenso durante a gestão de Jair Bolsonaro. O objetivo do programa é traçar mecanismos de controle do desmatamento e preservação ambiental da Amazônia.

Os Estados Unidos já confirmaram que vão contribuir para o Fundo Amazônia com uma doação de US$ 50 milhões (R$ 261 milhões). A Alemanha é outro país que também irá contribuir com o Fundo Amazônia.