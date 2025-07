Gestão Mateus Assayag intensifica frentes de obras nas áreas da saúde, educação e esporte em Parintins

Prefeito Mateus Assayag vistorias obras com investimentos na saúde, educação e esporte





Em uma intensa agenda de trabalho nesta quarta-feira (23), o prefeito de Parintins, Mateus Assayag, vistoriou seis frentes de obras em andamento no município, quatro na área urbana e duas na zona rural.

As visitas evidenciam o compromisso da gestão com melhorias concretas nas áreas da saúde, educação e esporte.

“Nós visitamos obras importantes e locais que vamos iniciar, todas com grande relevância para a população. O objetivo é garantir espaços que elevem a qualidade de vida das pessoas, seja na saúde, na educação ou na prática esportiva”, afirmou o prefeito.

Espaços esportivos

Na cidade, foram vistoriados o Campo do São Paulo e a nova Vila Olímpica. Segundo o prefeito, os projetos estão em fase final de elaboração para que os processos de contratação sejam iniciados. “Dois espaços esportivos importantes, um dentro do bairro Paulo Corrêa e outro aqui no centro, no São Vicente. Serão áreas destinadas ao futebol, atletismo, saúde e socialização”, explicou.

Outra frente visitada foi a construção do novo ginásio da Escola Estadual João Bosco, executada com recursos da Prefeitura de Parintins e emenda da deputada estadual Mayra Dias. “É um investimento importante para a educação, em parceria com a deputada Mayra Dias, que tem sido uma grande aliada da nossa gestão e da nossa população”, ressaltou o prefeito.

Na área da saúde, o destaque foi a nova clínica ortopédica, que vai atender pacientes com necessidade de próteses e reabilitação. “Essa é uma obra estratégica. Vamos oferecer, aqui mesmo em Parintins, a confecção de próteses e o tratamento de fraturas, evitando o deslocamento para Manaus ou outros centros maiores”, completou.

Obras na zona rural

À tarde, a agenda segue para a zona rural, com visitas às obras das novas escolas nas comunidades do Nazaré e do Paraíso, na região do Zé Açu. “São duas escolas que vamos entregar nos próximos meses. Equipamentos fundamentais para melhorar o ensino e o futuro das nossas crianças e jovens da zona rural”, destacou.

O prefeito reafirmou o compromisso com a educação do município. “Temos investido muito na educação de Parintins, com capacitação de professores, construção e reforma de escolas, além de ações no dia a dia pedagógico. Estamos preparando nossa cidade para o futuro.”

Com obras em ritmo acelerado e presença ativa nos bairros e comunidades, Mateus Assayag segue firme na missão de transformar a infraestrutura do município e levar os investimentos para onde a população mais precisa.

Texto: Karol Oliveira e Marcos Felipe Rodrigues – SECOM

Fotos: Júnior Preto e Pedro Coelho – SECOM