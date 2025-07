Prefeito inicia recapeamento de 67 ruas na zona Norte e reforça compromisso com infraestrutura

O prefeito David Almeida deu início, nesta quarta-feira, 23/7, a mais uma etapa do maior programa de recapeamento da história de Manaus, desta vez contemplando 67 ruas na zona Norte, com investimento de R$ 19.777.921,83, viabilizado por emenda do senador Omar Aziz. O lançamento aconteceu no conjunto Galileia, onde a população recebeu a comitiva municipal com entusiasmo e esperança renovada.





“No ano passado, fizemos mais de 400 ruas só na zona Norte. Agora estamos iniciando mais 67 com essa emenda do senador. Vamos chegar a 3.567 ruas recapeadas e mais de 5.500 recuperadas em toda Manaus. Com os recursos do empréstimo que estamos prestes a acessar, faremos ainda mais. Todas as zonas da cidade serão contempladas com esse programa de recuperação da infraestrutura”, afirmou o prefeito David Almeida.

Os serviços vão beneficiar os conjuntos Vila da Barra, Galileia, Nova Cidade, Francisca Mendes e Oswaldo Frota 2, além do loteamento Campo Dourado e do bairro Monte das Oliveiras, com a aplicação de 19.752 toneladas de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), garantindo mais resistência e durabilidade ao pavimento.

O vice-prefeito e secretário da Seminf, Renato Junior, reforçou o compromisso da gestão com as áreas historicamente esquecidas. “Estamos cumprindo um cronograma detalhado, com foco nas áreas que mais precisam. A zona Norte sofreu por muitos anos com a falta de investimentos e agora está sendo reparada com obras estruturantes, que mudam a realidade das pessoas”, ressaltou.

Durante o evento, o senador Omar Aziz, autor da emenda parlamentar, destacou a grandeza territorial de Manaus e a complexidade dos desafios enfrentados pela prefeitura. “Manaus é uma cidade horizontal, ela é o dobro do tamanho de Brasília. E isso acarreta uma necessidade de obras estruturantes”, pontuou.

Além disso, Omar fez questão de reconhecer a atuação da atual gestão em áreas essenciais como saúde e educação. “A prefeitura tem trabalhado muito. Melhoramos bastante a cobertura da atenção básica em saúde, e na educação também estamos avançando. É necessário fazer mais, sim, e a Prefeitura de Manaus tem feito sua parte”, avaliou.

O senador também destacou um princípio que norteia sua atuação política e que reconhece no trabalho do prefeito David Almeida. “Quando o povo cobra é porque acredita que o gestor tem capacidade de resolver. Ninguém cobra de quem não faz. E o Davi tem feito. Por isso o povo cobra mais. Isso é sinal de confiança”, enfatizou.

A chegada do recapeamento foi celebrada pela população local. O comerciante Marcos Lourenço, de 61 anos, morador há mais de duas décadas no Galileia, não escondeu a satisfação. “Tanto eu como toda a comunidade estamos muito contentes. Esperamos muito por isso, e agora receberemos um trabalho de primeira. Só temos a agradecer ao prefeito David Almeida e ao vice Renato Junior, que prometeram e estão cumprindo”, disse.

Já o autônomo Américo Barro, de 65 anos, morador há 19 anos do conjunto, se emocionou com a seriedade da intervenção. “Antigamente a gente só via tapa-buraco. Mas nessa gestão é recapeamento mesmo, completo. Só tenho a agradecer por essa visão óptica e comprometimento com o nosso conjunto”, comentou.

Além do recapeamento, a zona Norte também foi beneficiada com 13 obras de contenção de erosões, resolvendo problemas históricos em bairros como Nova Cidade, Santa Etelvina, Cidade Nova, Cidade de Deus e Monte das Oliveiras. Também foram revitalizados oito espaços esportivos, promovendo saúde, bem-estar e convivência social.

Desde 2022, com o lançamento do programa “Asfalta Manaus”, a gestão do prefeito David Almeida já recapeou mais de 3.500 ruas e recuperou mais de 6.000 vias em todas as zonas da cidade. Na zona Norte, 1.117 ruas já foram recapeadas, consolidando a região como uma das mais atendidas pela atual administração.

Com planejamento, responsabilidade fiscal e parcerias institucionais sólidas, a administração do prefeito David Almeida reafirma seu compromisso com a mobilidade urbana, qualidade de vida e valorização das comunidades em toda a cidade de Manaus.