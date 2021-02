Governo do Amazonas destaca transparência na concessão de cartão social

O Governo do Amazonas ratifica que para a seleção das famílias beneficiadas com o Cartão Social Auxílio Estadual utilizou a base de dados do Cadastro Único (CadÚnico), do Governo Federal. A mesma do programa Bolsa Família. As informações foram consolidadas tendo como mês de referência novembro de 2020.

O Governo do Estado tem ciência da importância desse benefício para as 100 mil famílias amazonenses contempladas. Por isso, já determinou que qualquer caso suspeito de fraude no CadÚnico seja rigorosamente investigado, tanto junto à Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), quanto junto ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

Destaca ainda que, no momento em que recebem os cartões, os responsáveis pelas famílias beneficiadas assinam um documento, no qual declaram e atestam que elas atendem a todos os critérios para o recebimento.

No site www.auxilio.am.gov.br é possível consultar sobre os critérios adotados na concessão do benefício. Para saber se é um dos beneficiados, basta informar o número do CPF e a data de nascimento.