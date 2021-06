Governo do Estado conclui obras no sistema viário de Santa Isabel do Rio Negro

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), concluiu as obras no sistema viário da sede do município de Santa Isabel do Rio Negro, distante 630 quilômetros em linha reta de Manaus.

Os contratos contemplaram serviços de construção de calçadas, meio-fio e sarjetas em 63 ruas do município. O primeiro contrato teve investimento de R$1.685.480,03, correspondente a 16.796,91m2 da malha viária do município, nos bairros Dom Bosco e São José. Já segundo contrato com investimento de R$ 2.974.088,15, corresponde a 11.694,44 m2 da malha viária do município.

Os serviços executados abrangem terraplanagem com troca de solo, compactação de sub-base, base e pavimentação asfáltica em 1.785,21 metros, remendo profundo em 2.523,51m e serviços de terraplanagem com abertura de vias e limpeza.

Situado na calha do Alto Rio Negro, Santa Isabel do Rio Negro tem no turismo uma de suas principais fontes de renda e população estimada em 25.865 habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referentes ao ano de 2020.