Governo encontra 97 ‘médicos’ falsos criados por IA no YouTube e cobra remoção

Uma força-tarefa do governo federal identificou 97 perfis no YouTube que utilizam inteligência artificial para simular médicos e outros profissionais de saúde. Os conteúdos divulgavam informações falsas, incluindo promessas de curas e tratamentos sem comprovação científica.

A Advocacia-Geral da União (AGU) notificou o Google, responsável pelo YouTube, para solicitar a retirada das contas e a adoção de alertas sobre os riscos de seguir recomendações de falsos especialistas.





Segundo o Ministério da Saúde, os perfis utilizam avatares com aparência humana, apresentam qualificações profissionais fictícias e empregam linguagem alarmista para dar credibilidade às informações divulgadas.

A identificação foi feita pelo programa Saúde com Ciência, que monitora conteúdos de desinformação relacionados à saúde na internet. Parte dos perfis seria direcionada especialmente ao público idoso e alguns utilizariam os personagens virtuais para promover produtos, e-books e serviços pagos.

AGU pede medidas ao YouTube

A notificação determina que o YouTube remova os conteúdos identificados em até 72 horas ou adote medidas para deixar clara a utilização de personagens gerados artificialmente.

A plataforma também deverá avaliar outros canais e vídeos apontados no relatório do Ministério da Saúde, considerando suas políticas sobre desinformação em saúde e conteúdos sintéticos.

A ação envolve, além do Ministério da Saúde e da AGU, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República e os ministérios da Justiça e Segurança Pública e da Ciência, Tecnologia e Inovação.

Até a publicação do texto, o Google não havia se manifestado sobre a notificação.

Fonte: r7