SouManaus Passo a Paço 2026 transporta mais de 75 mil passageiros, 36% a mais que em 2025

A Prefeitura de Manaus, encerrou a operação especial de trânsito e transporte do “#SouManaus Passo a Paço 2026” com crescimento expressivo na utilização do transporte coletivo e um amplo esquema operacional montado para atender o público durante os quatro dias de evento, de 4 a 7 de setembro, no centro histórico.

Um dos principais números do balanço foi o volume de passageiros transportados. Neste ano, 75.817 pessoas utilizaram o transporte coletivo durante a operação do evento, contra 55.728 passageiros em 2025. A diferença representa 20.089 passageiros a mais, um crescimento de aproximadamente 36% em relação ao ano passado.





Para atender ao aumento da demanda, 81 linhas de ônibus participaram da operação, com uma frota operacional de 279 veículos, além de 25 veículos de apoio. Ao longo da programação foram realizadas 3.244 viagens regulares com destino ao festival.

O reforço do transporte ocorreu, principalmente, durante a madrugada. Após a meia-noite, período de maior concentração de pessoas deixando o evento, foram realizadas 207 viagens extras, garantindo maior oferta de ônibus para o retorno do público.

A operação contou ainda com 56 profissionais, entre fiscais de transporte e servidores administrativos, responsáveis pelo acompanhamento das linhas, itinerários, horários, pontos de embarque e desembarque e pelo monitoramento das viagens extras.

O vice-presidente de Transportes do IMMU, Uarodi Guedes, destacou que o acompanhamento operacional foi mantido durante todo o evento, desde o funcionamento regular das linhas até a dispersão do público durante a madrugada.

“Durante o dia, as linhas funcionaram normalmente e, a partir da meia-noite, colocamos em prática o planejamento especial para atender a saída do público. Nossas equipes acompanharam os itinerários, os pontos de embarque e desembarque e os horários das viagens para garantir que o transporte estivesse disponível conforme a demanda”, afirmou Guedes.

Segundo o balanço, o aumento de passageiros foi absorvido pelo planejamento montado para o evento, com acompanhamento contínuo da operação e reforço da frota nos horários de maior procura.

Operação de trânsito

No trânsito, o IMMU empregou 250 agentes por dia, distribuídos nos principais acessos ao evento, cruzamentos, áreas de grande circulação de pedestres, pontos de bloqueio e trechos onde foram necessárias alterações temporárias na circulação.

Durante os quatro dias de operação, as equipes utilizaram 30 viaturas e 150 motocicletas para dar suporte às ações de fiscalização, orientação e atendimento às ocorrências.

O esquema operacional do #SouManaus envolveu a interdição de 25 vias, além da implantação de 15 pontos de bloqueio e 15 desvios, permitindo organizar o trânsito no entorno do evento e garantir áreas destinadas à circulação do público.

Ao longo da operação do #SouManaus foram realizadas 152 autuações de trânsito, seis veículos foram removidos e 68 ocorrências foram atendidas pelas equipes. O IMMU também realizou nove apoios a veículos de emergência, garantindo prioridade de deslocamento mesmo nas áreas submetidas a bloqueios e intervenções.

O diretor de Operações de Trânsito do IMMU, Stanley Ventilari, ressaltou a atuação permanente das equipes até o encerramento da programação.

“Chegamos à última noite com o trabalho dedicado dos agentes de trânsito, dando todo o suporte para o controle da circulação e facilitando a chegada e a saída da população com segurança. Permanecemos até o final da operação, orientando os condutores e acompanhando as intervenções e interdições em todo o perímetro”, destacou Ventilari.

Embarque e desembarque

O planejamento também reservou áreas específicas para facilitar a chegada e a saída do público. Foram disponibilizadas 80 vagas para Pessoas com Deficiência (PCDs) e outras 80 vagas destinadas aos idosos.

Além disso, 80 vagas foram reservadas para táxis, mototáxis e motoristas de transporte por aplicativo, totalizando 240 vagas destinadas aos diferentes públicos e modalidades de transporte.

O balanço do IMMU aponta que a operação ocorreu dentro do planejamento estabelecido, com atuação integrada das equipes de trânsito e transporte durante os quatro dias de shows. O crescimento de aproximadamente 36% no número de passageiros transportados, aliado às 207 viagens extras realizadas após a meia-noite, aparece entre os principais resultados da operação do ‘#SouManaus Passo a Paço 2026”.