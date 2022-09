Um homem até o momento não identificado, foi assassinado com vários tiros pelo corpo na tarde desta quinta-feira, (15), no bairro Santa Etelvina, rua Sete de Maio, zona Norte de Manaus.

Segundo informações preliminares repassada a nossa equipe de reportagem, o mesmo teria acabado de deixar a esposa no trabalho e ao retorna, entrou no quintal da casa de moto e logo em seguida foi assassinado com ocupantes de um veículo não identificado.

O corpo foi recolhido para o Instituto Médico Legal, (IML).