Homem é encontrado morto em apartamento na Compensa e suspeito da morte é a namorada

MANAUS | Um homem identificado apenas como Rafael, foi assassinado e seu corpo deixado trancado dentro de um quitinete na rua São Cristovão, no bairro Compensa, na zona Oeste de Manaus, na noite de quinta-feira, (23).





Segundo o delegado Fábio Silva, que esteve pessoalmente no local, o mesmo recebeu uma denúncia anônima informando que o homem estaria morto no local e quem teria matado seria a namorada do mesmo.

Com base nas informações, o delegado foi até o local com sua equipe e contatou o fato. O mesmo ao conversar com vizinhos da vítima, descobriu que a briga entre o casal era constantes.

O corpo foi recolhido para o Instituto Médico Legal, (IML), e a Delegacia de Homicídios e Sequestros, (DEHS), deve investigar o caso.

Por Correio da Amazônia