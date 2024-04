Homem é metralhado por trio encapuzado na saída de academia no Novo Aleixo

Um homem até o momento não identificado, foi assassinado com vários tiros pelo corpo na avenida Sávio Belota, bairro Novo Aleixo, zona Norte de Manaus, na tarde desta sexta-feira, (12).





A vítima estava em uma academia e ao sair acabou sendo interceptado por três homens armados que saíram de um carro modelo HB-20, e ao se aproximarem da vítima desferiram mais de dez tiros contra o homem que morreu na hora.

O crime tem ligação direta com o tráfico de drogas pois a esposa do mesmo disse que ele seria do movimento do tráfico e estaria tentando sair. O caso deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros, (DEHS).

Por Correio da Amazônia