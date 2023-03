Homem é morto a pedradas em calçada no Centro de Manaus

MANAUS – Um homem foi encontrado morto na madrugada desta sexta-feira, (24), na avenida 7 de Setembro, bairro Centro, zona Sul de Manaus. Segundo informações, o homem foi linchado por três homens na calçada da avenida, levando diversas agressões pelo corpo, incluindo pedradas e pauladas.

Policiais da 24° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) se deslocaram até local da ocorrência e se depararam com um corpo da vítima do sexo masculino no meio da calçada completamente ensanguentada e com os dois braços quebrados. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito.

O homem estava apenas de calção e aparentava ter entre 20 e 30 anos. Além da Polícia Militar, o Instituto Médico Legal (IML) também foi até local para remover o corpo da vítima.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).