Homem é perseguido por dupla armada e acaba morto dentro de pizzaria no Riacho Doce

MANAUS | Um homem foi assassinado dentro de uma pizzaria na noite de quarta-feira, (17), na esquina das ruas Raimunda Marques com Iraneopolis, bairro Riacho Doce, zona Norte de Manaus.





Segundo testemunhas que presenciaram o crime, a vítima estava sendo perseguida por dois homens armados pela rua. Ao ver a pizzaria, a vítima invadiu o local para se salvar, mas acabou sendo alcançado e morto com vários tiros.

Os funcionários e clientes que estavam no local, ficaram assustados com tamanha crueldade. A Polícia Militar, (PM), foi acionada e isolou a área até a chegada do Instituto Médico Legal, (IML). A Delegacia de Homicídios e Sequestros, (DEHS), deve investigar o caso.

Por Correio da Amazônia