O sonho olímpico: Atletas apoiados pelo Estado traçam suas jornadas até Paris 2024

A 100 dias para as Olimpíadas de Paris 2024, os atletas Pedro Nunes, Maria de Fátima e Sabrina Gama, destacam a caminhada para chegar até a grande competição mundial. Os três amazonenses são referências em suas modalidades, e contam com boas colocações nos rankings classificatórios e treinos intensos para chegar no maior evento esportivo do mundo.





“Estamos em contagem regressiva para as Olimpíadas, e por meio do Projeto Amazonas nas Olimpíadas de Paris 2024, temos atletas com grandes chances de chegar nessa competição. Estamos dando todo suporte e apoio para que esses amazonenses alcancem a realização desse grande sonho”, ressaltou o secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), Jorge Oliveira.

Destaque no lançamento de dardo, o parintinense Pedro Nunes conquistou recentemente o 1º lugar no Troféu Adhemar Ferreira da Silva Loterias, com a marca de 80.02m. Para chegar nas Olimpíadas, Nunes precisa se manter no ranking por pontuação até junho, atualmente o atleta está na 19ª posição, ou alcançar o índice de 85.50m em sua modalidade.

“Estou treinando muito, são chances reais de representarmos o Brasil e o Amazonas nas Olimpíadas, são 36 vagas e estou em 19º. Sigo confiante não só de estar nos Jogos Olímpicos, como também de trazer medalhas para o estado”, disse Pedro Nunes.

Já no halterofilismo, Maria de Fátima, paratleta que conquistou o bronze no Parapan-Americano de Santigo no Chile, também tem um caminho promissor para chegar as Paraolimpíadas de 2024. A atleta amazonense é a 5ª melhor do mundo, na categoria até 67kg sendo convocada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) para a equipe que representará o Brasil na Tbilisi 2024 Para Powerlifting World Cup, na Geórgia, em junho.

“É uma caminhada árdua, mas não impossível. Estou muito feliz porque antes meu objetivo era só chegar na Seleção Brasileira e agora estou em busca da vaga nas Paraolimpíadas”, exaltou Maria de Fátima.

Outra representante do Amazonas é Sabrina Gama, com 25 anos, a atleta de wrestling é quatro vezes campeã brasileira sênior, medalha de bronze no Pan-Americano de 2022 e 3º lugar no Pré-Olímpico Qualificatória 2024, na categoria até 53kg. Sabrina atualmente está na Alemanha em treinamento para o Mundial, que acontece entre os dias 10 e 12 de maio, na cidade de Istambul, na Turquia. Para garantir a vaga de Paris 2024, a amazonense precisa se garantir nas três primeiras posições no pódio, na competição internacional.

“Meu maior sonho é me classificar para as Olimpíadas e o meu sentimento de representar o Amazonas é de muito orgulho e satisfação, tudo que o esporte propõe a um atleta é inexplicável, o esporte transforma vidas”, comentou Sabrina.