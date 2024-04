Ex-detento executado a 100 metros de delegacia na Cidade de Deus

MANAUS | José Lucas Nascimento, 32 anos, foi executado a 100MT, de uma delegacia na avenida Nossa Senhora da Conceição, bairro Cidade de Deus, zona Norte de Manaus.





O fato ocorreu na noite de quarta-feira, (17), no momento em que a vítima andava pelo via. Dois homens armados em uma moto se aproximaram de José e deram início a uma sequência de tiros contra a vítima que morreu na hora.

Durante a perícia foi encontrado dentro da bolsa do mesmo uma arma calibre PT 40, com munições intactas. O crime tem ligação com o tráfico de drogas.

Por Correio da Amazônia