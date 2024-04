Prefeitura discute melhorias na atenção a gestantes e puérperas da zona Rural

A Prefeitura de Manaus promoveu um importante encontro nesta quarta-feira para discutir melhorias na atenção às gestantes e puérperas da zona Rural. Reunindo enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem, agentes comunitários e outros profissionais de saúde, o fórum realizado na maternidade Moura Tapajóz teve como objetivo aprimorar a assistência às mulheres grávidas e recém-mães que vivem nas comunidades rurais da região.





Com uma programação matutina, gestores e servidores compartilharam experiências e alinharam os fluxos de atendimento nas unidades públicas de saúde, visando garantir um acompanhamento adequado desde o pré-natal até o pós-parto. Gerda Costa, técnica da Divisão de Atenção à Saúde da Mulher da Semsa, destacou a importância de ressignificar o trabalho de vinculação das gestantes ao pré-natal, levando em consideração as particularidades culturais e territoriais da zona Rural.

Os fóruns de vinculação são uma prática regular em todos os Distritos de Saúde (Disas) da Semsa, ocorrendo pelo menos três vezes ao ano. Segundo Rubens Souza, diretor do Disa Rural, esses eventos proporcionam atualizações quanto às normas técnicas e diretrizes para um melhor acolhimento e orientação das usuárias.

Um dos temas em destaque foi o fluxo de atendimento durante as visitas de vinculação, evidenciando a importância da oferta desse serviço às mulheres das comunidades rurais, uma iniciativa pioneira no país. Rosa Belota, enfermeira da área técnica de Saúde da Mulher do Disa Rural, ressaltou o compromisso de Manaus em proporcionar essa aproximação das gestantes às maternidades, visando atender uma população vulnerável.

A voz das usuárias também foi ouvida no evento, como o testemunho de Railiane Ribeiro da Silva, que veio de Iranduba para dar à luz na maternidade Moura Tapajóz. Ela destacou os benefícios do acompanhamento no pré-natal e da vinculação com a unidade materno-infantil do município, expressando sua confiança no sistema de saúde.

A programação dos fóruns de vinculação continuará com o encontro do Disa Sul, encerrando o primeiro ciclo de reuniões. Essa iniciativa reafirma o compromisso da Prefeitura de Manaus em proporcionar uma assistência de qualidade às gestantes e puérperas da zona Rural, garantindo o acesso a cuidados essenciais durante essa fase tão importante da vida.