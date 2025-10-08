IMMU vistoria veículos do transporte complementar e reforça segurança dos passageiros

Foto: - Kamile Brandão/IMMU

Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), realizou, nesta quarta-feira, 8/10, mais uma etapa da vistoria dos veículos que operam no transporte complementar da capital. A ação ocorreu no estacionamento do shopping Phelippe Daou, localizado no bairro Cidade de Deus, zona Norte, e tem como objetivo garantir que os permissionários estejam com a documentação em dia e que os veículos apresentem boas condições de operação.


A verificação está prevista na Lei nº 2.898, de 2022, que regula o serviço de transporte complementar no município e determina que os veículos passem por vistorias periódicas como requisito para a prorrogação temporária dos contratos precários firmados com o poder público.

A vistoria teve início na segunda-feira, 6/10, e seguirá até o dia 24/10, conforme o cronograma estabelecido pelo IMMU. Todos os 320 permissionários aprovados na última licitação devem apresentar seus veículos no setor de vistoria do instituto, situado no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, s/nº, bairro Cidade de Deus.

Foto: – Kamile Brandão/IMMU

De acordo com a vice-presidente de Transportes do IMMU, Viviane Cabral, a fiscalização é essencial para proporcionar um transporte mais seguro e confiável à população.

Durante a vistoria, os permissionários devem apresentar os seguintes documentos, Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV); Carteira Nacional de Habilitação (CNH); Cópia do contrato vigente.

Aqueles que não comparecerem na data prevista devem justificar a ausência em até 48 horas. Caso contrário, estarão sujeitos à suspensão ou cancelamento da autorização para operar.

Para os profissionais que atuam no transporte complementar, a vistoria representa mais que uma exigência legal, é uma demonstração de compromisso com os usuários. A motorista Ellen Alencar, permissionária do sistema, compareceu ao local e enfatizou a importância da ação.

O IMMU reforça que o comparecimento à vistoria é obrigatório e que a fiscalização cumpre um papel importante na melhoria da mobilidade urbana da cidade.

