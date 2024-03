Inundação do rio Acre pode afetar Boca do Acre

A Defesa Civil do Estado emitiu um alerta de possibilidade de inundação gradual do rio Acre, em Boca do Acre (a 1.212 quilômetros de Manaus). O rio Purus também pode sofrer o fenômeno.





De acordo com o órgão, a tendência é de continuidade na elevação do rio Acre, com nível de 20,20m nesta segunda-feira (11), com possibilidade de extravasamento. Isso acontece por conta da passagem da onda de cheia do Rio Acre, que se encontra em elevação e acima da cota de extravasamento em Rio Branco.

O alerta é válido até amanhã (12).