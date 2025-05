Ipaam e Batalhão Ambiental embargam três indústrias de cerâmicas ilegais na AM-070

O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), em ação conjunta com o Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb) da Polícia Militar, na quarta-feira (30/04), embargaram três indústrias de cerâmicas que operavam sem licença ambiental na Região Metropolitana de Manaus, na Rodovia AM-070.





Uma das empresas, localizada no município de Manacapuru (a 68 km de Manaus), também foi autuada por descumprimento de embargo anterior. O total de multas aplicadas chegou a R$ 502.500,00.

O diretor-presidente do Ipaam, Gustavo Picanço, explicou que durante a mesma operação, foram destruídas três estruturas irregulares construídas por invasores no interior da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Rio Negro, na área do Ramal Uga-Uga.

“A equipe ainda apreendeu uma motosserra e diversas ferramentas utilizadas na montagem dos barracos. Nenhum responsável pelas ocupações ilegais foi encontrado no local. A invasão de Unidades de Conservação é considerada crime ambiental, conforme estabelece a Lei de Crimes Ambientais nº 9.605/1998 e a Lei nº 9.985/2000 (Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC)”, afirmou Picanço.

Preservação territorial

A Gerência de Fiscalização do Ipaam (Gefa) destacou que a remoção de ocupações ilegais na RDS do Rio Negro visa assegurar a integridade ecológica da unidade, prevenir a degradação ambiental e garantir os direitos das comunidades tradicionais que vivem e utilizam os recursos naturais de forma sustentável.

“A ação visa impedir a degradação de áreas protegidas, desestimular novas invasões e reforçar o compromisso do Estado com a preservação ambiental e o cumprimento da lei”, enfatizou o analista ambiental, Marcelo Barroncas.

A RDS do Rio Negro é uma Unidade de Conservação de uso sustentável, criada para conciliar a preservação da natureza com o modo de vida de populações ribeirinhas, indígenas e extrativistas. A ocupação irregular desse território ameaça a biodiversidade, gera conflitos sociais e pode causar danos ambientais irreversíveis, como desmatamento, caça ilegal, pesca predatória e poluição dos rios.

Denúncia

Em caso de denúncia, o Ipaam disponibiliza o contato da Gerência de Fiscalização Ambiental do Ipaam pelo WhatsApp: (92) 98557-9454. As ações de fiscalização ambiental seguem sendo intensificadas para coibir práticas irregulares e assegurar a conservação da fauna amazônica.

O Ipaam reforça que as ações de fiscalização continuarão em diferentes regiões do estado, com foco no combate a atividades ilegais que coloquem em risco o equilíbrio ambiental e o patrimônio público. A colaboração entre órgãos ambientais e de segurança é fundamental para garantir a efetividade das medidas de proteção.