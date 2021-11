Ipaam realiza Audiência Pública em Iranduba para construção de Aterro Sanitário

O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) realizará, dia 27 de novembro, uma Audiência Pública no município de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus), juntamente com a empresa Norte Ambiental Ltda, para apresentar e discutir os Estudos e Relatórios de Impactos Ambientais (EIA/RIMA) referente ao licenciamento ambiental do Sistema de Tratamento e Destinação de Resíduos – STDR Iranduba.

A reunião deve promover o diálogo, a transparência, e prestar esclarecimentos à população e demais órgãos ambientais da região acerca da construção do Aterro Sanitário, que será administrado pela empresa Norte Ambiental Ltda, tendo em vista o alto grau de impacto da atividade. Por esse motivo, a audiência pública é solicitada como um dos requisitos para a expedição da licença ambiental da obra.

Na ocasião, além do RIMA, serão apresentadas as informações sobre as definições do empreendimento, atividades realizadas, impactos e cuidados requeridos para conter as implicações ambientais e, ainda, quais serão os benefícios à comunidade dos arredores ou de que forma será afetada. O STDR Iranduba ficará localizado na Rodovia Manuel Urbano, AM 070, Km 21, Gleba Ariaú.

De acordo com a representante do Ipaam e presidente da Mesa Diretora do evento, Maria do Carmo Neves, durante a audiência, o debate será aberto a todos os participantes, de forma presencial e remotamente, a fim de que as dúvidas sejam sanadas e sugestões sejam feitas, propiciando o aperfeiçoamento do trabalho de todos os envolvidos no que diz respeito às necessidades ambientais e sociais que envolvem a construção do Aterro Sanitário. Após a reunião, a equipe técnica do Ipaam, encarregada de tratar a análise do estudo, dará seu parecer final, ou, indicará se a empresa precisará fazer complementações.

“O estudo de impacto ambiental com detalhamentos técnicos já está disponível no site do Ipaam, de acordo com termos de referências e roteiros expedidos pelo nosso Instituto. Mas, com a oportunidade de diálogo e acesso direto à população, nossa expectativa é dar transparência aos procedimentos de licenciamento dessa atividade e permitir que todos os presentes tenham conhecimento de cada passo, bem como do trabalho efetivo do Ipaam em zelar pelo desenvolvimento sustentável com responsabilidade”, enfatizou Maria do Carmo Neves.

Audiência – A audiência será realizada na Escola Estadual de Tempo Integral Maria Izabel Xavier Desterro e Silva, a partir das 9h, disponibilizando também a participação remota por meio de transmissão on-line pelo Youtube, no canal oficial da empresa Norte Ambiental (http://bit.ly/Norte-Ambiental).