Ipaam vistoria obra de mina de potássio e garante monitoramento ambiental em Autazes

Técnicos do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) realizaram, na quarta-feira (23/04), uma vistoria técnica nas áreas onde está sendo implantado o projeto de extração de potássio pela empresa Potássio do Brasil, no município de Autazes (distante 113 quilômetros de Manaus). A ação ocorreu a convite da empresa e teve como objetivo apresentar o andamento das atividades desenvolvidas após a concessão das licenças ambientais pelo órgão estadual.





O diretor-presidente do Ipaam, Gustavo Picanço, informou que durante a agenda, a equipe técnica do Instituto percorreu pontos estratégicos do projeto, incluindo o chamado “furo 43”, local onde foi confirmada a presença da camada mineralizada de potássio, e a área das perfurações verticais (shafts) para extração do insumo.

O gestor do Ipaam também destacou que, durante a visita, a equipe passou pela comunidade Urucurituba, localizada nas proximidades da futura planta de extração e beneficiamento do minério, onde visitaram a sede da empresa contratada para executar a supressão vegetal. O local abriga o escritório e os dormitórios da equipe técnica.

Além disso, foi vistoriado o terreno destinado ao terminal de minério e porto, atualmente em fase de supressão vegetal, e o Cetas temporário (Centro de Triagem de Animais Silvestres), estruturado para o resgate e manejo da fauna local, como parte das ações de controle e mitigação ambiental previstas no licenciamento do projeto.

“Outro ponto visitado foi o viveiro de mudas implantado pela empresa, onde são cultivadas espécies frutíferas e florestais com o objetivo de contribuir para a recuperação de áreas degradadas”, contou Picanço.

De acordo com a engenheira química da Gerência de Recursos Minerais (GERM) do Instituto, Mayara Barbosa, até o momento, as obras estão em fase inicial e o Ipaam segue monitorando de perto o andamento do projeto.

“As obras ainda estão em fase inicial, então, até agora, tudo transcorre dentro do esperado. O Ipaam segue acompanhando de perto cada etapa do projeto. Como as atividades no local ainda são bem preliminares, nosso foco tem sido o monitoramento das ações iniciais”, explicou a técnica.

Potássio do Brasil

As vistorias foram acompanhadas pelo presidente da Potássio do Brasil, Adriano Espeschit. Segundo a empresa mineradora, o empreendimento encontra-se atualmente na fase de supressão vegetal, além da execução das ações de controle e resgate de fauna.

Ainda durante a visita, os técnicos do Ipaam realizaram uma vistoria no trecho da rodovia que dará acesso à planta de extração. A inspeção ocorreu após solicitação da empresa para avaliação de uma possível alteração no traçado da via, visando melhor adequação à logística do projeto.

O potássio é um dos principais insumos utilizados na produção de fertilizantes, e o projeto em Autazes é considerado estratégico para a redução da dependência brasileira de importações no setor agrícola.